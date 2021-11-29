Исследователи заявили, что Россия выходила из ковидного кризиса без снижения зарплат

В России борьба с экономическими проблемами, возникшими в результате пандемии COVID-19, велась без снижения зарплат в организациях, такие показатели являются историческими. Об этом говорится в исследовании «Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения: три квартала 2021 года», которое подготовил Институт социальной политики НИУ ВШЭ.

«То, что мы не выходили из кризиса за счет снижения реальной заработной платы в организациях - это историческое событие, поскольку во все предыдущие годы главным инструментом преодоления кризиса было снижение заработной платы», - утверждается в материале института.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в целом последствия пандемии COVID-19 в РФ преодолены. По словам главы государства, экономика восстановилась. Он также отмечал, что принятые меры позволяют РФ уже в текущем году уверенно переходить к росту показателей.