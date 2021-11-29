Диетолог назвала самый вредный орех

Арахис считается самым вредным орехом по нескольким причинам. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала диетолог Светлана Панченко.

«Самым вредным орехом действительно можно назвать арахис (земляной орех). Вообще ошибочно считать его орехом, он относится к семейству бобовых и растет в земле. Один из минусов — является одним из самых сильных аллергенов. Так как он растет в земле, то часто подвергается воздействию плесневых грибков, которые могут негативно сказаться на здоровье человека», — предупредила она.

Кроме того, диетолог объяснила, что в составе любых орехов находится фитиновая кислота, препятствующая усвоению ряда микроэлементов из пищи. В частности, отметила Панченко, данный продукт усложняет усвоение железа. Именно поэтому сырые орехи перед употреблением рекомендуется вымачивать несколько часов, после чего подсушивать.

Ранее специалисты связали употребление грецких орехов с замедлением процесса старения, позитивным влиянием на здоровье сердца, а также снижением веса. Благотворное влияние грецких орехов на здоровье объясняется наличием в них большого количества омеги-3 жирных кислот, что помогает организму бороться с воспалительными процессами.