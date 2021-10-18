Ученые назвали главный продукт для «здорового старения»

Употребление грецких орехов помогает замедлить процесс старения, позитивно влияет на здоровье сердца, а также способствует снижению веса. Об этом пишет портал Food.News со ссылкой на результаты исследования. В ходе научной работы ученые проанализировали показатели физического состояния и памяти почти 34 тысяч женщин в возрасте от 50 до 60 лет.

Тех, кто обладал крепким психическим здоровьем и не имел хронических заболеваний, отнесли к категории «здоровых людей в возрасте».

При этом во внимание брался рацион участниц эксперимента и хронические заболевания. За женщинами наблюдали в течение четырех лет. Оказалось, что те участниц исследования, который включали в рацион две порции грецких орехов в неделю, обладали более крепким здоровьем, чем те пожилые женщины, которые отказался от употребления этого продукта или ел его не так часто.

Специалисты объясняют благотворное влияние грецких орехов на здоровье наличием в них большого количества омеги-3 жирных кислот, что помогают организму бороться с воспалительными процессами.