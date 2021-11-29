Прокуроры после трагедии на «Листвяжной» выявили почти 450 нарушений на шахтах Кузбасса

После трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе на других шахтах региона было выявлено 449 нарушений. Это выяснилось в ходе прокурорских проверок.

«Выявлены нарушения в сфере промышленной безопасности, связанные с не проведением работ по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, недокомплектом работников на участках, нефункционирующей системой доставки людей на участки, несоответствием схем выработки и другие», - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

Уточняется, что выявлены нарушения и в сфере охраны труда: нарушение режима труда и отдыха, необеспечение средствами индивидуальной защиты, непроведение инструктажей по технике безопасности и другие. В сфере пожарной безопасности установлено необорудование путей эвакуации, несоответствие планов эвакуации, неисправность электропроводки.

По данным фактам возбуждено 180 дел об административных правонарушениях. Также возбуждено одно уголовное дело о халатности. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло утром 25 ноября. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. В качестве вероятной причины власти называют взрыв метано-воздушной смеси.