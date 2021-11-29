Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Япония повысила уровень опасности нового штамма COVID-19

Анна Назайкина
06:31 29.11.2021
Ранее в ВОЗ заявляли об отсутствии доказательств того, что существующие вакцины будут неэффективны против данной мутации.
Япония повысила уровень опасности нового штамма COVID-19
© Фото: Pavlo Gonchar Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Государственный институт инфекционных заболеваний в Японии вслед за Всемирной организацией здравоохранения увеличил уровень опасности нового штамма COVID-19 «омикрон», передает издание «Майнити».

Напомним, что 26 ноября институт отнес штамм к категории VOI – «вызывающий интерес», на данный момент ему присвоен  наиболее высокий уровень мутации, «вызывающей беспокойство».

Накануне представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович отмечала, что появление омикрон-штамма не должно служить поводом для паники. Как заявила Вуйнович, в настоящее время не существует доказательств того, что существующие вакцины будут неэффективны против мутации.

Ранее медики из ЮАР заявили, что молодые люди являются наиболее уязвимой группой к заражению омикрон-штаммом коронавируса — в стране госпитализируют людей в возрасте 20-30 лет, в основном не прошедших вакцинацию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:20 В стране и мире
Прокуроры после трагедии на «Листвяжной» выявили почти 450 нарушений на шахтах Кузбасса
06:05 Армия
Видео
Не боится экстремальных температур: городок строителей БАМа оснастили новейшим тенто-мобильным укрытием
05:45 В стране и мире
Климатический подарок: синоптики предупредили об аномальной оттепели в Центральной России
05:30 Армия
Видео
Не сдерживая слез: в Алеппо прошел спецпоказ фильма «Небо»
04:36 Армия
ВКС РФ обнаружили около 3400 иностранных самолетов у российских границ в 2021 году
Популярное
Названа главная опасность прошлогоднего картофеля
Видео
Прогулка по «красной зоне»: блогеры-антиваксеры посетили ковидные больницы
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
«Наших выгоняют»: США в январе покинут 27 российских дипломатов
Россиян предупредили о панических атаках и «ковидном тумане» после коронавируса
Видео
Охотник почти три недели пролежал в избушке в тайге после нападения медведя и выжил
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.