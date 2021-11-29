Япония повысила уровень опасности нового штамма COVID-19

Государственный институт инфекционных заболеваний в Японии вслед за Всемирной организацией здравоохранения увеличил уровень опасности нового штамма COVID-19 «омикрон», передает издание «Майнити».

Напомним, что 26 ноября институт отнес штамм к категории VOI – «вызывающий интерес», на данный момент ему присвоен наиболее высокий уровень мутации, «вызывающей беспокойство».

Накануне представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович отмечала, что появление омикрон-штамма не должно служить поводом для паники. Как заявила Вуйнович, в настоящее время не существует доказательств того, что существующие вакцины будут неэффективны против мутации.

Ранее медики из ЮАР заявили, что молодые люди являются наиболее уязвимой группой к заражению омикрон-штаммом коронавируса — в стране госпитализируют людей в возрасте 20-30 лет, в основном не прошедших вакцинацию.