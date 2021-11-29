Климатический подарок: синоптики предупредили об аномальной оттепели в Центральной России

Начало недели в центре Европейской части России будет аномально теплым. Столбики термометров устремятся вверх, что не характерно для этого времени года. Правда оттепель будет недолгой, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В первый день зимы резко похолодает.

«Необычное начало недели - очень теплое - будет в центре Европейской России. Температура на 6-7 °С выше нормы в понедельник», - приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Подобный климатический подарок обусловлен выносом теплых воздушных масс с Атлантического океана и северных регионов Африки.

«Также ожидается очень низкое атмосферное давление, ниже 720 мм ртутного столба. Непогода ожидается во вторник: сильные осадки. Сначала в виде дождя, а потом перейдут в мокрый снег, а потом в снег. Также порывы ветра», - добавил метеоролог.

Ранее в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра был объявлен желтый уровень погодной опасности. На сайте Гидрометцентра России отмечается, что порывы ветра в столичном регионе могут достигать 20 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 09:00 понедельника, 29 ноября, до 09:00 среды, 1 декабря.