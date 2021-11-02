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Задержка рейсов и дорожные заторы: к каким последствиям привело образование густого тумана в Москве

Алексей Алексеев
09:54 02.11.2021
Из-за тумана в столице объявлен желтый уровень погодной опасности, автовладельцам рекомендовано пользоваться общественным транспортом.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Москву заволокло густым туманом, видимость в городе сейчас стремится к нулю. Автомобилисты, выехавшие на столичные улицы с утра пораньше, едут на аварийках, а пешеходы с трудом видят дорогу.

Обычно по третьему транспортному кольцу можно ехать со скоростью 80 километров в час, но сейчас даже самый отчаянный лихач не едет быстрее 60 километров в час.

Едва можно различить в белой пене здание МГУ и академии наук. В густом облаке и небоскребы Сити. Город практически растворился в дымке. И это очередной погодный рекорд 2021 года. Такого метеорологи не фиксировали как минимум с 2010 года. И то, тогда повлияли природные пожары.

По мнению экологов, причина образования такого покрывала - совпадение двух факторов: загрязнения атмосферы и погоды. Когда высокая влажность и резкие перепады температуры: днем тепло, а ночью холодно. В результате так называемые мелкодисперсные частицы задерживаются и «висят» в воздухе. Многие пользователи социальных сетей уже назвали такой аномально плотный туман мистическим и создающим настроение.

Туман повлиял и на работу столичных аэропортов. Отменены или задержаны более 80 рейсов. Десятки самолетов отправлены на запасные аэродромы.

В столице объявлен желтый уровень опасности. По прогнозам, белая пелена будет накрывать Москву до 10 утра, так что наверняка сегодняшний путь до работы у многих может затянуться. Ожидают значительные проблемы с трафиком. Если есть возможность, сегодня лучше воспользоваться общественным транспортом.

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