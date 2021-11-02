В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана

Ранее в Москве действовало предупреждение Департамента транспорта в связи с заморозками . Жителям столицы, в частности, было рекомендовано отказаться от использования личных автомобилей из-за образования на дорогах гололедицы.

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