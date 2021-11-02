В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана
Столичные аэропорты корректируют график работы: около 30 рейсов отменены, как минимум, пять задерживаются.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Москве объявлен желтый уровень опасности. Столицу окутал густой туман. Видимость - не более двухсот метров.
Аэропорты корректируют график работы: около 30 рейсов отменены, как минимум, пять задерживаются. Десятки самолетов отправлены на запасные аэродромы.
Автомобилисты вынуждены сбрасывать скорость. Ехать им приходится почти вслепую.
Ранее в Москве действовало предупреждение Департамента транспорта в связи с заморозками. Жителям столицы, в частности, было рекомендовано отказаться от использования личных автомобилей из-за образования на дорогах гололедицы.