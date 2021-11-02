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Врач назвал опасные при домашнем лечении COVID-19 препараты

Анна Назайкина
09:42 02.11.2021
По словам медика, антибиотики при коронавирусе не оказывают лечебного действия.
Врач назвал опасные при домашнем лечении COVID-19 препараты
© Фото: Karolina Grabowska, Pexels
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Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников перечислил лекарственные средства, применение которых при лечении коронавирусной инфекции в домашних условиях может быть опасно.

В первую очередь врач предупредил о возможном вреде применения противовирусных препаратов при COVID-19. Как заявил эксперт, в этой группе пока нет лекарств, пригодных для лечения на амбулаторном этапе. В лучшем случае, по словам Мельникова, такой препарат никаких не поможет, а в худшем нанесет существенный вред организму.

Также врач порекомендовал отказаться при лечении в домашних условиях от антибиотиков - на коронавирус данные препараты действие не оказывают.

«При амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут», - написал медик в Facebook.

Также врач обратил внимание на кортикостероиды, которые, несмотря на эффективность при коронавирусе, обладают большим количеством опасных побочных эффектов.

«Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти - нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу», - заявил Мельников.

Ранее главный инфекционист Министерства здравоохранения Владимир Чуланов рассказал, что при коронавирусе может быть поражен любой орган. По словам врача, рецептор вируса представлен в разных тканях, в эндотелии сосудов, а сосуды есть во всех органах человеческого организма.

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