В Минздраве рассказали о возможности поражения любого органа при COVID-19

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал, что при коронавирусе может быть поражен любой орган. По словам врача, рецептор вируса представлен в разных тканях, в эндотелии сосудов, а сосуды есть во всех органах человеческого организма.

«Сначала развивается дисфункция эндотелия, а потом погибают его клетки. Это может стимулировать тромботические осложнения», - пояснил специалист, передают «Известия».

По словам Чуланова, на уровне сегодняшних исследований говорить, что у коронавируса появились новые мишени, не совсем правильно.

При этом клинические отличия, по его словам, все же есть. Так, в два раза чаще болеть дети. Кроме того, в стационарах стало чуть больше молодых людей, а на койках реанимаций доктора видят и 30-летних, и 40-летних.

Ранее Владимир Чуланов заявил о росте летальных исходов у пациентов с дельта-штаммом COVID-19.

Врач отметил, что нет никаких оснований считать, что пик заболеваемости инфекцией в России уже пройден.