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ВКС РФ обнаружили около 3400 иностранных самолетов у российских границ в 2021 году

Ян Брацкий
04:36 29.11.2021
С целью недопущения нарушения границы Российской Федерации было выполнено более 100 подъемов самолетов истребительной авиации ВКС.
ВКС РФ обнаружили около 3400 иностранных самолетов у российских границ в 2021 году
© Фото: navy.mil
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Воздушно-космические силы России в 2021 году обнаружили около 3400 иностранных военных самолетов вблизи российских границ. Кроме того, были зафиксированы свыше 100 пусков баллистических ракет и сотни орбитальных маневров, как отечественных, так и иностранных космических аппаратов. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего ВКС Андрей Юдин.

«В этом году обнаружено порядка 3400 самолетов вооруженных сил иностранных государств вблизи границ Российской Федерации, более 110 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения, осуществлены контроль вывода на орбиту свыше 1500 иностранных космических аппаратов, а также порядка 250 орбитальных маневров (коррекций орбиты) отечественных и иностранных спутников, обеспечено 15 пусков ракет космического назначения, из них 4 подготовлено и проведено боевыми расчетами космодрома Плесецк», - рассказал Юдин в интервью газете «Красная Звезда».

По словам Юдина, с целью недопущения нарушения границы Российской Федерации было выполнено более 100 подъемов самолетов из состава дежурных сил истребительной авиации ВКС. Экипажи с поставленными задачами справились, нарушений российских рубежей допущено не было, отметил генерал-лейтенант. Ранее Андрей Юдин анонсировал поступление в войска новых самолетов с гиперзвуковым вооружением.

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