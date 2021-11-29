Заместитель главнокомандующего ВКС РФ рассказал о поступлении самолетов с гиперзвуковым вооружением

Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации в следующем году получат новейшие самолеты с гиперзвуковым вооружением. Они будут незамедлительно поставлены на боевое дежурство. Об этом рассказал заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

«В следующем году предстоит поставить на боевое дежурство перспективные образцы ВВСТ, в том числе и с гиперзвуковым вооружением, принять участие в стратегических учениях "Восток-2022" и "Гром-2022", организовать и провести международные совместные учения "Братство авиаторов России и Сербии", "Авиаиндра", "Славянский щит" и "Региональная безопасность"», - рассказал Юдин в интервью газете «Красная звезда».

С его слов, в общей сложности в рамках государственного оборонного заказа в 2022 году планируется закупка более 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники. Это позволит достичь уровня современности вооружения в 89 процентов, отметил Юдин. Кроме того, до конца текущего года в войска поступят 16 новых учебных самолетов.