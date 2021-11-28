В Москву придут морозы и сильный ветер

Календарная зима в Москве начнется с изменения погоды: 1 декабря на смену плюсовым температурным значениям в город придут морозы. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам специалиста, ночью температура воздуха опустится до минус пяти градусов в столице, и до минус семи в области. В дневное время в Москве будет от трех до пяти градусов ниже нуля, по области - до минус семи градусов.

В беседе с «Вечерней Москвой» Паршина отметила, что в Московском регионе будет дуть юго-западный ветер, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду.