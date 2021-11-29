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Врач рассказала, как избавиться от головной боли в пасмурную погоду

Роман Захаров
02:58 29.11.2021
По словам специалиста Ирины Лещенко, головная боль в пасмурную погоду может возникать из-за недостатка света.
Врач рассказала, как избавиться от головной боли в пасмурную погоду
© Фото: pexels.com
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Ни для кого не секрет, что пасмурные дни могут стать причиной головных болей, но мало кто знает, что подобных проблем со здоровьем, если они связаны именно с погодой, можно избежать. О том, как это сделать, рассказала доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко.

Так, по словам специалиста, когда на улице облачно, стоит туман или идет мокрый снег, то болевые ощущения в голове могут возникать из-за следующего обстоятельства: уровень освещения в пасмурную погоду резко снижается, что негативно влияет на глаза, и в итоге недостаток света в помещении может стать причиной головной боли.

«Признаки усталости глаз у всех свои, у меня, например, появляется сонливость. То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать. Уставшие глаза постоянно хочется тереть, чесать. Еще может возникнуть боль в глазах или в голове», - объяснила Лещенко в интервью радио Sputnik.

Чтобы избежать возникновения головной боли в пасмурную погоду, медик посоветовала чаще включать свет, ориентируясь не на время суток, а на свои потребности.

«Очень важно создавать на рабочем месте правильное освещение. В пасмурный день даже в 10 или 12 часов дня люди включают искусственное освещение для того, чтобы было более комфортно глазам. У компьютера или гаджетов есть подсветка, но все равно это не очень приятно глазам, если в помещении темно, а источник света - один гаджет», - подчеркнула врач.

Ранее сообщалось, что житель США, добавив  в свой рацион большое количество темно-зеленых листовых овощей, и ограничив себя в некоторых других продуктах питания, избавился от мигрени, от которой страдал более 12 лет.

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