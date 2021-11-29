Джанлуиджи Доннарумма получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина

Голкипер сборной Италии по футболу и клуба «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма стал обладателем приза лучшему вратарю минувшего года по версии французского издания France Football - «Яшин Трофи».

В этом сезоне Доннарумма стал победителем Евро в составе национальной команды, одолевшей в финале сборную Англии. Позже талантливого голкипера пригласили в «ПСЖ».

Награда имени легендарного советского вратаря Льва Яшина была учреждена в 2019 году, напомнил сайт «КП Спорт». Ее первым обладателем стал голкипер сборной Бразилии и английского «Ливерпуля» Алиссон Беккер. В 2020 году приз никому не вручали из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.