Около 40 тысяч человек вышли в Вене на протесты против локдауна и обязательной вакцинации

Порядка 40 тысяч человек вышли на улицы Вены в субботу, 20 ноября, протестуя против ограничений для борьбы с коронавирусом и введения обязательной вакцинации. Об этом сообщает местный телеканал ORF со ссылкой на данные полиции.

Как уточняется, в основном митингующие вели себя мирно, однако произошло и несколько стычек с полицией. Демонстранты зажигали пиротехнические изделия, бросали в стражей порядка бутылки. В ответ полиции пришлось применить слезоточивый газ, произошли аресты, заявили в правоохранительных органах. Всего на протестах дежурили порядка 1300 полицейских.

Как заявили в правоохранительных органах, многие из протестующих прибыли для участия в демонстрациях из других областей Австрии и из-за границы, в частности, из Германии.

С понедельника, 15 ноября, в Австрии ввели строгий локдаун для непривитых граждан старше 12 лет. Из дома они теперь могут выходить только для поездки на работу, прогулки или похода в продуктовый магазин. Этим меры коснулись порядка двух миллионов человек.

Помимо этого, канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о начале подготовки к введению обязательной вакцинации против COVID-19 в феврале 2022 года. В стране на данный момент привито около 65% населения - это один из самых низких показателей в Западной Европе.