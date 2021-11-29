В России может появиться новый тип банковских вкладов для малоимущих

Центробанк предложил создать новый для россиян тип банковского вклада. Речь идет о продукте для граждан с малым доходом. Как отметила зампред Банка России Ольга Полякова, сумма такого вклада должна быть ограниченной, а процентная ставка по нему привязана к уровню инфляции.

«В европейских странах... уже созданы регулируемые депозиты (regulated-deposit accounts). В отличие от обычных сберегательных счетов процентные ставки по ним устанавливаются нормативно. Как правило, они выше рыночных, и банки не могут их самостоятельно менять. Выплачиваемые проценты по таким вкладам частично или полностью освобождены от налогов. При этом один человек может открыть только один регулируемый депозит», - рассказали специалисты ЦБ в беседе с «Известиями».

Некоторые экономисты усомнились в том, что данный банковский продукт будет востребован. Так, заведующая центром анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Алина Пишняк отметила, что у бедных людей нет сбережений, поэтому малоимущим просто нечего нести в банк.

Ранее правительство России утвердило правила определение «границы бедности». Этот параметр будет применяться при определении уровня бедности вместо прожиточного минимума.