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В РФ утвердили правила определения «границы бедности»

Алексей Курильченко
15:39 27.11.2021
Параметр будет применяться при определении уровня бедности вместо прожиточного минимума.
В РФ утвердили правила определения «границы бедности»
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Правительство России утвердило правила определение «границы бедности». Этот параметр будет применяться при определении уровня бедности вместо прожиточного минимума. Об этом сообщили в российском Министерстве труда.

«Начальное значение границы бедности устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за IV квартал 2020 года, который будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции. Граница бедности будет рассчитываться по федерации ежеквартально, а в региональном разрезе - ежегодно», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Благодаря введению параметра границы бедности правительство сможет сопоставить уровень бедности по сравнению с прошлыми годами и рассчитать влияние не него инфляции.

В пресс-службе Минтруда подчеркнули, что границу бедности будут учитывать в качестве «статистического показателя», а все меры поддержки по-прежнему будут назначаться с учетом прожиточного минимума.

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