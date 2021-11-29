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Путину рассказали о строительстве моста через реку Зею в Благовещенске

Андрей Аркадьев
20:49 29.11.2021
Глава государства провел встречу в Кремле с главой совета директоров АО «БТС-Мост» Русланом Байсаровым.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: kremlin.ru
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Строящийся автомобильный мост через реку Зею в Благовещенске будет сдан в 2023 году. Об этом сегодня на встрече в Кремле Владимиру Путину сообщил председатель совета директоров «БТС-Мост» Руслан Байсаров.

По его словам, переправа очень важна для транспортной инфраструктуры региона, возведение идет быстрыми темпами. Путин отметил, что компания работает над крупными, общенациональными проектами. Речь и о Восточном полигоне, и о порте Сабетта, и о трансграничных переходах с Китаем.

Байсаров предложил главе государства наградить отличившихся при строительстве Байкальского тоннеля специалистов. Российский лидер поддержал инициативу.

Напомним, 28 июля Путин запустил железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю. Второй Байкальский тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона России: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный - в Республике Бурятия.

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