Правительство РФ выделило 76 млн рублей на выплаты в связи с трагедией на Кузбассе

Кабинет министров РФ выделил 76,8 миллионов рублей пострадавшим и семьям погибших во время ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом говорится на сайте правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Уточняется, что федеральный центр выделит семьям погибших по одному миллиону рублей, пострадавшим, которым нанесен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, по 400 тысяч рублей. В случае легких травм выплаты составят по 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что шахта «Листвяжная» начинает производить выплаты семьям погибших в результате инцидента. В среднем каждая семья получит более шести миллионов рублей.

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков, начался пожар и сильное задымление. Трагедия унесла 51 жизнь. Погибли шахтеры и спасатели. Количество пострадавших возросло до 83 человек. В Кемеровской области был объявлен трехдневный траур с 26 по 28 ноября.