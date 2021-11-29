Стыковка и открытие люков: Роскоскосмос показал, как выглядит модуль «Причал» изнутри

На Международной космической станции появился новый узловой модуль «Причал». Он пристыковался к российскому сегменту МКС 26 ноября.

Роскосмос показал первый вид модуля на орбите. По словам вице-президента Федерации космонавтики России Олега Мухина, «Причал» сможет принимать пять космических летающих аппаратов и расширит возможности работы на МКС.

Узловой модуль представляет собой сферический герметичный отсек с размещенными внутри и снаружи него составными частями. Его стартовая масса 4,65 тонны, диаметр корпуса - 3,3 метра, герметичный объем - 19 кубометров.

Ранее сообщалось, что транспортный грузовой корабль-модуль «Прогресс М-УМ» выведен на заданную орбиту ракетой «Союз-2.1б», которая стартовала с космодрома Байконур 24 ноября.