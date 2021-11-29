Грузовик насмерть сбил женщину на перроне автовокзала в Липецке

В Липецке «газель» въехала на перрон автовокзала, где в тот момент были люди, и насмерть сбила пожилую женщину, сообщает УМВД России по Липецкой области.

Еще двое мужчин обратились за медицинской помощью. По предварительной информации, они находились в машине. Сам водитель грузовика в больнице.

По данным пресс-службы, одной из причин аварии послужило то, что 62-летнему водителю стало плохо за рулем. В областной администрации уточнили, что автомобиль был исправен и прошел техосмотр, а водитель - медицинское обследование.

Ранее во Владикавказе вечером в пятницу произошло ДТП с участием трех транспортных средств. На дороге столкнулись большегруз, автобус и легковушка.