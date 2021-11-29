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Грузовик насмерть сбил женщину на перроне автовокзала в Липецке

Андрей Аркадьев
17:40 29.11.2021
Госпитализированы три человека - водитель и еще двое, которые в момент ДТП находились в грузовике.
© Видео: УМВД России по Липецкой области, YouTube © Фото: УМВД России по Липецкой области, YouTube
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В Липецке «газель» въехала на перрон автовокзала, где в тот момент были люди, и насмерть сбила пожилую женщину, сообщает УМВД России по Липецкой области.

Еще двое мужчин обратились за медицинской помощью. По предварительной информации, они находились в машине. Сам водитель грузовика в больнице.

По данным пресс-службы, одной из причин аварии послужило то, что 62-летнему водителю стало плохо за рулем. В областной администрации уточнили, что автомобиль был исправен и прошел техосмотр,  а водитель - медицинское обследование.

Ранее во Владикавказе вечером в пятницу произошло ДТП с участием трех транспортных средств. На дороге столкнулись большегруз, автобус и легковушка.

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