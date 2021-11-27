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Автобус, большегруз и легковушка столкнулись во Владикавказе

Анна Берестовая
00:12 27.11.2021
ДТП с участием автобуса и большегруза произошло во Владикавказе.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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На территории Владикавказа вечером в пятницу произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Соответствующую информацию сообщили в МЧС РФ.

© МЧС РФ

Инцидент произошел в районе дома по адресу Московское шоссе, 10. На дороге столкнулись большегруз, автобус, следующий рейсом Москва-Тбилиси, и легковой автомобиль.

© МЧС РФ

В результате случившегося пострадали водители попавшего в аварию транспорта. Было также установлено, что в салоне автобуса на момент ДТП находились 39 человек, четверо из которых - дети.

© МЧС РФ
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