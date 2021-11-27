В стране и мире Автобус, большегруз и легковушка столкнулись во Владикавказе Анна Берестовая ДТП с участием автобуса и большегруза произошло во Владикавказе. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: На территории Владикавказа вечером в пятницу произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Соответствующую информацию сообщили в МЧС РФ. © МЧС РФ Инцидент произошел в районе дома по адресу Московское шоссе, 10. На дороге столкнулись большегруз, автобус, следующий рейсом Москва-Тбилиси, и легковой автомобиль. © МЧС РФ В результате случившегося пострадали водители попавшего в аварию транспорта. Было также установлено, что в салоне автобуса на момент ДТП находились 39 человек, четверо из которых - дети. © МЧС РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика