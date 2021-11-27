Автобус, большегруз и легковушка столкнулись во Владикавказе
ДТП с участием автобуса и большегруза произошло во Владикавказе.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Автобус, большегруз и легковушка столкнулись во Владикавказе
ДТП с участием автобуса и большегруза произошло во Владикавказе.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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