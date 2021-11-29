Военный эксперт объяснил значимость очередного пуска «Циркона» в Белом море

Военный эксперт Иван Коновалов оценил очередной успешный запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море с фрегата «Адмирал Горшков».

Как ранее сообщили в Минобороны России, запуск «Циркона» был произведен в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия. Стрельба велась из акватории Белого моря по морской мишени, которая находилась на удалении более 400 километров.

В военном ведомстве также уточнили, что стрельба с борта фрегата «Адмирал Горшков» была признана успешной, цель поражена.

«Нынешние испытания "Циркона" являются показательными по одной причине. Дело в том, что предыдущие испытания были проведены две недели назад и выполнялись с фрегата. Сегодня они тоже были выполнены с надводного положения с фрегата "Адмирал Горшков". И эти испытания показали хорошую динамику», - подчеркнул Иван Коновалов в интервью «Звезде».

Говоря о гиперзвуковой ракете «Циркон», эксперт отметил, что Российский флот и Российская армия имеют один из самых совершенных боеприпасов, аналогов которому в мире нет.

«Для США и их союзников наступает момент истины, когда нужно предъявить что-то подобное, а у них такого нет. Любые вооружения являются прежде всего средством обороны, наша страна нападать ни на кого не собирается. Однако наличие подобного вооружения должно учитываться в планах потенциального противника, так как ему нужно что-то противопоставить», - подытожил эксперт.

Напомним, «Циркон» - это российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая АО «ВПК "НПО машиностроения"». Входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с противокорабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран.