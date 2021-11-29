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Путин и президент ЦАР обсудили развитие сотрудничества

Андрей Аркадьев
16:33 29.11.2021
Президент ЦАР поблагодарил российского коллегу за разноплановую поддержку, оказываемую со стороны Москвы.
Путин и президент ЦАР обсудили развитие сотрудничества
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Центрально-Африканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой борьбу с СOVID-19, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава российского государства поздравил своего коллегу с Днем провозглашения республики. Этот национальный праздник отмечается в ЦАР 1 декабря.

Как уточняет пресс-служба, оба лидера настроены на развитие в торгово-экономической сфере. Также в ходе телефонного разговора президенты обсудили подготовку профессиональных кадров в этой стране.

Ранее Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Лидеры обсудили ситуацию вокруг беженцев, находящихся на границе Белоруссии и Евросоюза.

До этого Путин провел телефонные переговоры с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Среди обсуждаемых тем - стратегическое партнерство и совместная борьба с коронавирусом.

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