Путин и президент ЦАР обсудили развитие сотрудничества

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Центрально-Африканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой борьбу с СOVID-19, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава российского государства поздравил своего коллегу с Днем провозглашения республики. Этот национальный праздник отмечается в ЦАР 1 декабря.

Как уточняет пресс-служба, оба лидера настроены на развитие в торгово-экономической сфере. Также в ходе телефонного разговора президенты обсудили подготовку профессиональных кадров в этой стране.

Ранее Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Лидеры обсудили ситуацию вокруг беженцев, находящихся на границе Белоруссии и Евросоюза.

До этого Путин провел телефонные переговоры с президентом Аргентины Альберто Фернандесом. Среди обсуждаемых тем - стратегическое партнерство и совместная борьба с коронавирусом.