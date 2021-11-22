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Путин обсудил с премьером Италии ситуацию с беженцами на границе Белоруссии

Алексей Курильченко
18:44 22.11.2021
Президент РФ обратил внимание на нарушения Польшей обязательств по защите прав беженцев.
Путин обсудил с премьером Италии ситуацию с беженцами на границе Белоруссии
© Фото: Ulf Mauder, dpa, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Стороны обсудили ситуацию вокруг беженцев, находящихся на границе Белоруссии и Евросоюза. Путин отметил, что действия польской стороны нарушают международные обязательства по защите прав беженцев.

«Подробно обсуждена ситуация на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России, в частности, привлек внимание к систематическим нарушениям Польшей международных обязательств по защите прав беженцев, фактам жестокого обращения польских пограничников с мигрантами», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

На прошлой неделе кризис с мигрантами из гуманитарного перерос в политический. В ЕС договорились ввести против Минска новый пакет санкций, усилить давление на Лукашенко, ну а белорусский президент обещает ответить «предельно жестко».

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