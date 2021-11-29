«Расписался в нарушениях Минских соглашений»: Вышинский оценил видео Бутусова с гаубицей

Украинский журналист Юрий Бутусов, который ранее выложил в Сеть видео со стрельбой из гаубицы, расписался в том, что Украина в Донбассе нарушает условия Минских соглашений. Об этом рассказал «Звезде» член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналист Кирилл Вышинский.

«Как утверждает Юрий Бутусов и как понятно из слов, он стреляет в сторону Донбасса по направлению Донецка либо Луганска. При этом он произносит какие-то тексты, что он мстит "российским оккупантам" и за советскую политику, голодомор, то есть несет какую-то ересь и чушь. Но при этом, без сомнения, очевидно одно - он производит выстрел из тяжелой артиллерии, из гаубицы калибром, который запрещен минскими договоренностями. То, что мы видимо на картинке, может свидетельствовать о том, что, по сути, он расписался в том, что Украина в Донбассе нарушает условия Минских соглашений», - подчеркнул журналист.

Ранее Бутусов опубликовал видео, на котором производит выстрел из 152-мм гаубицы Д-20 по позициям ополченцев. Госбюро расследований Украины заинтересовалось опубликованным видео и пообещало провести проверку.

Позднее Бутусов добавил, что видео было снято давно на тренировке вооруженных сил в одной из областей Украины. Сам журналист считает это дело местью после перепалки с президентом Владимиром Зеленским во время пресс-марафона в пятницу.