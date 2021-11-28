На Украине возбудили уголовное дело после видео со стреляющим из гаубицы журналистом
Госбюро расследований Укарины возбудило уголовное дело после того, как журналист Юрий Бутусов опубликовал видео, на котором стреляет из гаубицы. При этом он подписал, что якобы «причастен к убийству некоторых людей на Донбассе».
«Следователи ДБР изучают видео, выложенное журналистом Юрием Бутусовым на его странице в Фейсбуке, в рамках начатого уголовного производства. 28 ноября 2021 года журналист выложил видео, где он производит выстрелы из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм. Он сопровождает выстрел словами: "по оккупантам огонь"», - говорится в сообщении украинского ГБР.
При этом сам Бутусов утверждает, что видео было снято давно - на неких тренировках. Он подчеркивает, что соблюдал при стрельбе действующие конвенции и заперты.
«Видео снято давно, с тренировки подразделений территориальной обороны одной из областей Украины. Это абсолютно не настоящее время, так как я сейчас в Киеве», - написал журналист в Facebook.
В ходе пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского Бутусова обвинили в смертях украинских солдат на передовой. По словам Зеленского, журналист первым опубликовал видео с «Байрактарами», которые Киев использует против мирных жителей Донбасса.