БПК «Адмирал Пантелеев» прибыл в Индонезию на морские учения «Россия - АСЕАН»

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» прибыл в Индонезию. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ТОФ.

«Адмирал Пантелеев» зашел на рейд индонезийского порта Белаван - это произошло в рамках выполнения задач дальнего похода.

Российский корабль находится в Индонезии для участия в первых совместных военно-морских учениях России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии «Россия - АСЕАН». Латиницей аббревиатура учений пишется как ARNEX.

Эти учения пройдут с 1 по 3 декабря в районе Северной Суматры. Задача - отработать взаимодействие между Военно-морским флотом России и Военно-морскими силами стран АСЕАН. Это нужно для обеспечения безопасности гражданского судоходства и морской экономической деятельности.

Ранее, в октябре, «Адмирал Пантелеев» участвовал в первом совместном военно-морском патруле России и Китая в Тихом океане.

«Адмирал Пантелеев» - большой противолодочный корабль, назван в честь советского адмирала Ю.А. Пантелеева. Заложен в Калининграде в 1987 году, через год спущен на воду. Введен в состав Тихоокеанского флота 1 мая 1992 года.

Автономность плавания составляет 30 суток. Экипаж - 293 человек. Скорость - 29,5 узла. Корабль вооружен восемью ракето-торпедами, восемью пусковыми установками зенитно-ракетного комплекса «Кинжал» (64 ракеты), 533-мм торпедами, артиллерийскими орудиями и ракетно-бомбовыми установками. На борту располагаются два вертолета Ка-27.

В октябре 2008 года корабль принимал участие в совместных учениях по поиску и спасению терпящего бедствие судна, по связи и маневрированию, которые проходили в Майдзуру (Япония). Участвовал в международном военно-морском параде в Пусане по случаю 60-летия со дня образования Южной Кореи.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин