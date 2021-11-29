Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

БПК «Адмирал Пантелеев» прибыл в Индонезию на морские учения «Россия - АСЕАН»

15:47 29.11.2021
Учения пройдут с 1 по 3 декабря в районе Северной Суматры. Задача - отработать взаимодействие между Военно-морским флотом России и Военно-морскими силами стран АСЕАН. Это нужно для обеспечения безопасности гражданского судоходства и морской экономической деятельности. 
БПК «Адмирал Пантелеев» прибыл в Индонезию на морские учения «Россия - АСЕАН»
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» прибыл в Индонезию. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения ТОФ. 

«Адмирал Пантелеев» зашел на рейд индонезийского порта Белаван - это произошло в рамках выполнения задач дальнего похода. 

Российский корабль находится в Индонезии для участия в первых совместных военно-морских учениях России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии «Россия - АСЕАН». Латиницей аббревиатура учений пишется как ARNEX.

Эти учения пройдут с 1 по 3 декабря в районе Северной Суматры. Задача - отработать взаимодействие между Военно-морским флотом России и Военно-морскими силами стран АСЕАН. Это нужно для обеспечения безопасности гражданского судоходства и морской экономической деятельности. 

Ранее, в октябре, «Адмирал Пантелеев» участвовал в первом совместном военно-морском патруле России и Китая в Тихом океане. 

«Адмирал Пантелеев» - большой противолодочный корабль, назван в честь советского адмирала Ю.А. Пантелеева. Заложен в Калининграде в 1987 году, через год спущен на воду. Введен в состав Тихоокеанского флота 1 мая 1992 года.

Автономность плавания составляет 30 суток. Экипаж - 293 человек. Скорость - 29,5 узла. Корабль вооружен восемью ракето-торпедами, восемью пусковыми установками зенитно-ракетного комплекса «Кинжал» (64 ракеты), 533-мм торпедами, артиллерийскими орудиями и ракетно-бомбовыми установками. На борту располагаются два вертолета Ка-27.

В октябре 2008 года корабль принимал участие в совместных учениях по поиску и спасению терпящего бедствие судна, по связи и маневрированию, которые проходили в Майдзуру (Япония). Участвовал в международном военно-морском параде в Пусане по случаю 60-летия со дня образования Южной Кореи.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Юрий Хведчин

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:07 В стране и мире
В МИД РФ пообещали ответить на высылку дипломатов из США
16:33 В стране и мире
Путин и президент ЦАР обсудили развитие сотрудничества
16:07 В стране и мире
Видео
«Расписался в нарушениях Минских соглашений»: Вышинский оценил видео Бутусова с гаубицей
14:05 Армия
Путин подписал закон о праве отставников ВМФ носить кортики без оформления разрешения
13:58 Вопросы истории
Видео
Стойкость и презрение к захватчикам: как 80 лет назад погибла Зоя Космодемьянская
Популярное
Песков назвал «уткой» сообщения о переговорах по возвращению Моргенштерна
Назван нормализующий давление овощ
Видео
Камень-шпион: в воронежской академии разработали новый способ следить за врагом
Диетолог назвала самый вредный орех
Названа главная опасность прошлогоднего картофеля
Видео
Прогулка по «красной зоне»: блогеры-антиваксеры посетили ковидные больницы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.