Путин освободил от НДФЛ многодетные семьи при продаже квартиры

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об освобождении многодетных семей от уплаты НДФЛ при продаже жилья. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, от налога будет освобождена та часть суммы, полученная от продажи квартиры, дома или их частей, которую семья затем использует для покупки нового жилья. Под закон подпадают сделки, заключенные с 1 января текущего года.

Совет Федерации одобрил ранее принятый Госдумой закон. Получателями льготы станут родители (усыновители) несовершеннолетних детей (либо детей в возрасте до 24 лет, если они обучаются очно) либо сами дети.

При этом должен быть выполнен ряд условий. К примеру, новое жилье нужно купить в том же календарном году, когда продано старое, либо до 30 апреля следующего года.

Кроме того, кадастровая стоимость проданного жилья не должна быть более 50 миллионов рублей. При этом новое жилье не должно быть дороже старого.

Кроме того, в законе прописано, что от НДФЛ освобождаются доходы от различных мер соцподдержки: стимулирующие выплаты за вакцинацию от COVID-19, выплаченные компенсации в размере одного МРОТ, результаты догазификации и прочее.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовятся внести законопроект об увеличении суммы не подлежащего налогообложению дохода физических лиц с 4 000 рублей до 10 000 рублей.

Нормы права в данном пункте законодательства не менялись с июня 2005 года, то есть уже более 15 лет.

Подчеркивается, что новая норма позволит улучшить материальное положение инвалидов, пенсионеров, студентов и других граждан, которые в течение года получают доходы, не подлежащие налогообложению.