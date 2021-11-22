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В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей

Валентина Пескова
07:23 22.11.2021
Новая норма позволит улучшить материальное положение инвалидов, пенсионеров, студентов и других малообеспеченных граждан.
В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей
© Фото: pexels
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В Госдуме готовятся внести законопроект об увеличении суммы не подлежащего налогообложению дохода физических лиц с 4 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. Нормы права в данном пункте законодательства не менялись с июня 2005 года, то есть уже более 15 лет.

«За прошедший период инфляция составила более 200%, вследствие чего указанный размер дохода, освобождаемого от налогообложения, нуждается в корректировке», - говорится в пояснительной записке, которую цитируют «Известия».

В документе указано, что новая норма позволит улучшить материальное положение инвалидов, пенсионеров, студентов и других граждан, которые в течение года получают доходы, не подлежащие налогообложению.
Ситуацию проанализировал автор законопроекта по корректировке уже устаревшей суммы глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Госдума сейчас активно вносит поправки в налоговое законодательство. Например, об освобождении от НДФЛ многодетных семей или о его увеличении с 13 до 15% для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год», - рассказал он изданию.

Законопроект в настоящее время находится на рассмотрении. Сейчас среди выплат, которые не подлежат налогообложению в России, является материальная помощь сотрудникам от работодателей, возмещение или оплата лекарственных препаратов, финансовая помощь высших образовательных организаций учащимся, а также матпомощь инвалидам.

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