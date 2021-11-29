Назван нормализующий давление овощ

Правильное питание и включение в рацион свеклы позволит предотвратить повышение артериального давления до опасно высоких показателей, передает британское издание Daily Express.

В материале также было добавлено, что гипертония является «тихим убийцей» - она зачастую приводит к таким сердечно-сосудистым катастрофам, как инфаркты и инсульты. Как было отмечено, благодаря употреблению свеклы человек способен стабилизировать артериальное давление.

«Свекла считается особенно полезной для сердца пищей, поскольку в ней содержится много нитратов, которые, как было доказано, расслабляют кровеносные сосуды и, следовательно, снижают давление, ведь кровь начинает циркулировать гораздо более свободно», - говорится в тексте.

Ранее нутрициолог Анна Дробышева отмечала, что свекла дает возможность снизить давление, укрепить стенки сосудов и печень, а также замедлить рост злокачественных новообразований, однако людям со склонностью к остеопорозу не рекомендуется ее употреблять.