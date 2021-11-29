В стране и мире Шахназаров заявил, что память о Наумове будет воплощаться в его фильмах Иван Линдеманн Владимиру Наумову было 93 года. О причине его смерти не сообщается. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anton Belitsky, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: Режиссер Владимир Наумов был человеком во всех смыслах совершенно исключительным. Об этом «Звезде» рассказал кинорежиссер Карен Шахназаров. «Это такая эпоха и в советском, и в российском кино, которая, к сожалению, практически закончилась. В этом году много у нас потерь: и Володя Меньшов, и Говорухин не так давно. «Бег» - наверное, лучший фильм о Гражданской войне. Я думаю, память о нем будет воплощаться в его картинах, которые будут смотреть и пересматривать новые поколения», - отметил Шахназаров. Народного артиста СССР не стало в понедельник, 29 ноября. Владимиру Наумову было 93 года. О причине его смерти не сообщается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика