В Новгородской области около двух тысяч человек остались без света из-за погоды

В Новгородской области из-за снегопада без электричества остались 1810 человек в 62 населенных пунктах. Об этом рассказал глава пресс-службы региональной администрации Николай Шестаков.

«В Новгородской области... в результате последствий снегопада в зоне отключения находятся 62 населенных пункта, 1810 человек», - написал он в своем Telegram-канале.

Без электричества, согласно сообщению, остались жители Окуловского, Мошенского и Пестовского районов. По данным Шестакова, ЧП произошло из-за обледенения мокрого снега, что, в свою очередь, спровоцировало обрыв электропроводов и падение деревьев на ЛЭП.

Сейчас к ликвидации последствий случившегося привлечены 55 бригад (203 человека).

Ранее сообщалось, что в Дагестане из-за непогоды без электричества остались более 120 тысяч местных жителей.