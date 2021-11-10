Более 120 тысяч человек остались без света из-за непогоды в Дагестане

В Республике Дагестан из-за непогоды без электричества оставались более 120 тысяч жителей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ региона.

«Энергетики устранили технологические нарушения в электрических сетях, вызванные резким ухудшение погодных условий. Общее количество отключенных потребителей - порядка 120 тысяч человек. Энергетики продолжат работу до полного восстановления энергоснабжения», - сообщили ТАСС в министерстве.

На данный момент энергоснабжение в регионе удалось восстановить, сообщает региональное МЧС.

Ранее в Дагестане на трассе «Астрахань-Махачкала» легковая машина столкнулась с автобусом, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщило местное МВД.