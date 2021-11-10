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Более 120 тысяч человек остались без света из-за непогоды в Дагестане

Елизавета Потейчук
21:24 10.11.2021
В местном министерстве энергетики и ЖКХ сообщили, что специалисты продолжают свою работу до полного восстановления электроснабжения.
Более 120 тысяч человек остались без света из-за непогоды в Дагестане
© Фото: pexels.com
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В Республике Дагестан из-за непогоды без электричества оставались более 120 тысяч жителей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ региона.

«Энергетики устранили технологические нарушения в электрических сетях, вызванные резким ухудшение погодных условий. Общее количество отключенных потребителей - порядка 120 тысяч человек. Энергетики продолжат работу до полного восстановления энергоснабжения», - сообщили ТАСС в министерстве.

На данный момент энергоснабжение в регионе удалось восстановить, сообщает региональное МЧС.

Ранее в Дагестане на трассе «Астрахань-Махачкала» легковая машина столкнулась с автобусом, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщило местное МВД.

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