В Кремле ответили на сообщения СМИ о планах властей «переименовать» QR-коды

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на сообщения средств массовой информации о планах властей свести к минимуму упоминание QR-кодов и переименовать их.

«Нет, это не так. Его можно называть как угодно, он QR-кодом и останется... Это такая информация в СМИ достаточно странная», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о возможности переименования таких электронных сертификатов.

Напомним, что ранее в СМИ появились данные о том, что якобы в Кремле и в Кабмине РФ обсуждается идея переименовать документы с QR-кодами для вакцинированных и перенесших коронавирус россиян, чтобы свести к минимуму использование этого выражения.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что меры, которые принимают регионы из-за пандемии коронавирусной инфекции, говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об использовании подтверждающих прохождение вакцинации QR-кодов. Предъявлять соответствующий сертификат россияне должны будут в авиа- и железнодорожном транспорте при междугородных и международных перевозках.