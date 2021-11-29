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В Кремле ответили на сообщения СМИ о планах властей «переименовать» QR-коды

Анна Назайкина
13:47 29.11.2021
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об использовании подтверждающих прохождение вакцинации QR-кодов.
В Кремле ответили на сообщения СМИ о планах властей «переименовать» QR-коды
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на сообщения средств массовой информации о планах властей свести к минимуму упоминание QR-кодов и переименовать их.

«Нет, это не так. Его можно называть как угодно, он QR-кодом и останется... Это такая информация в СМИ достаточно странная», - ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о возможности переименования таких электронных сертификатов.

Напомним, что ранее в СМИ появились данные о том, что якобы в Кремле и в Кабмине РФ обсуждается идея переименовать документы с QR-кодами для вакцинированных и перенесших коронавирус россиян, чтобы свести к минимуму использование этого выражения.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что меры, которые принимают регионы из-за пандемии коронавирусной инфекции, говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об использовании подтверждающих прохождение вакцинации QR-кодов. Предъявлять соответствующий сертификат россияне должны будут в авиа- и железнодорожном транспорте при междугородных и международных перевозках.

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