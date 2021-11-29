ФСБ рассекретила новые факты о преступлениях нацистов под Калинином

Федеральная служба безопасности опубликовала на своем сайте архивные документы о преступлениях фашистских захватчиков в Калининской (сейчас Тверской) области во время Великой Отечественной войны.

Информация обнародована в канун 80-летия годовщины Битвы за Москву. Данные, опубликованные на сайте ФСБ, зафиксированы советскими органами государственной безопасности. В них содержится информация об изощренных зверствах фашистов, включая истязания и убийства мирных жителей.

«В сорока населенных пунктах, временно занимаемых немцами, весь скот, принадлежащий колхозникам, немецко-фашистскими войсками, конфискован. Хлеб, мясо и другие продукты питания, теплая одежда, убранная в ямы колхозниками, немцами под силой оружия изымалась», - говорится в сообщении, направленном начальнику УНКВД по Калининской области майору госбезопасности Д.С. Токареву.

В материале сказано, что с теми, кто не хотел добровольно отдавать продукты питания и теплую одежду немцам, зверски расправлялись.

Также из документов следует, что при отступлении 22 и 23 декабря немцы устроили пожар в деревне Степурино. В огне погибло много детей и стариков, а оставшееся население немцы расстреливали из пулеметов.

Ранее ФСБ России рассекретила сведения о подготовке Японии к нападению на СССР во время Второй мировой войны. Публикацию документов приурочили к 73-й годовщине завершения Токийского процесса - Международного военного трибунала для Дальнего Востока над главными японскими военными преступниками.