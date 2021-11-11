В ФСБ РФ опубликовали сверхсекретные допросы военных преступников о подготовке Японии к нападению на СССР

ФСБ России рассекретила сведения о подготовке Японии к нападению на СССР во время Второй мировой войны. Документы до этого момента были сверхсекретными, а их публикацию приурочили к 73-й годовщине завершения Токийского процесса - Международного военного трибунала для Дальнего Востока над главными японскими военными преступниками.
В большинстве своем рассекреченные документы представляют собой протоколы допросов высокопоставленных японских военнослужащих того времени: генерал-лейтенанта Томинага, генерал-лейтенанта Миякэ, генерал-лейтенанта Янагита, генерал-майора Акикуса, полковника Асада и действительного советника 2-го класса Хосико. В соответствии с документами, всех их было необходимо включить в «список японских военных преступников, подлежащих суду Международного военного трибунала в Токио».
В 1945 году на Дальнем Востоке в управлениях контрразведки Смерш Забайкальского и 1-го и 2-го Дальневосточного фронтов создали две спецгруппы оперативного реагирования для выявления военных преступников среди плененных японских лиц. Так и были выявлены вышеуказанные преступники.
«Томинага, Миякэ, Янагита, Акикуса, Асада и Хосико дали показания о том, что японское правительство на протяжении многих лет готовило войну против Советского Союза. В 1941 году, по сговору с германским правительством, японцы усилили подготовку к войне, и с этой целью японский Генеральный штаб аналогично плану "Барбаросса" разработал свой план нападения на СССР, носивший условное название "Кантокуэн", что в переводе означает "особые маневры Квантунской армии"», - говорится в рассекреченных документах.
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