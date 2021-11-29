Инвесторы из КНР требуют взыскать с Украины $4,5 млрд по делу «Мотор Сич»

Китайская компания Skyrizon и другие инвесторы из КНР через суд требуют взыскать с Украины не менее 4,5 миллиарда долларов за убытки, понесенные из-за производителя авиадвигателей «Мотор Сич». Об этом говорится в заявлении, опубликованном Skyrizon в социальной сети WeChat.

«Китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов», - утверждается в сообщении.

Кроме того, в заявлении было отмечено, что китайские инвесторы могут продолжить требовать возмещения дополнительных убытков. Иск был направлен в арбитражный суд в Гааге.

«Мы всегда надеемся на добрую волю и примирение, но никогда не поддаемся силовому давлению и будем использовать все возможные юридические средства для решительной защиты наших законных прав и интересов», - отмечено в заявлении.

Напомним, что в 2016 году китайские инвесторы приобрели более половины акций ПАО «Мотор Сич», а в августе 2019 года подали документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. На акции, принадлежащие китайским инвесторам, СБУ был наложен арест.

Украинский лидер Владимир Зеленский 28 января текущего года ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против Skyrizon и ключевого акционера компании Ван Цзиня. В Министерстве иностранных дел Китая в ответ призвали к соблюдению прав китайских инвесторов.