Суд в Киеве арестовал 100% акций «Мотор Сич»

Шевченковский районный суд Киева арестовал 100% акций компании «Мотор Сич», все они переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как пояснили в Службе безопасности Украины, данное решение не отразится на работе предприятия, оно продолжит деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.

В конце января на заседании СНБО было решено ввести санкции против китайских инвесторов компании. Что примечательно, это произошло аккурат после инаугурации Джозефа Байдена. Китайским инвесторам «Мотор Сич» было запрещено управлять своим активом, а физическим лицам из их числа — появляться на территории Украины.

А 11 марта вновь на заседании СНБО с участием Владимира Зеленского было принято решение о национализации предприятия.