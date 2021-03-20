Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд в Киеве арестовал 100% акций «Мотор Сич»

Лина Давыдова
11:28 20.03.2021
Акции переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Суд в Киеве арестовал 100% акций «Мотор Сич»
© Фото: Марина Лысцева, РИА Новости
Читайте нас на:

Шевченковский районный суд Киева арестовал 100% акций компании «Мотор Сич», все они переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как пояснили в Службе безопасности Украины, данное решение не отразится на работе предприятия, оно продолжит деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов.

В конце января на заседании СНБО было решено ввести санкции против китайских инвесторов компании. Что примечательно, это произошло аккурат после инаугурации Джозефа Байдена. Китайским инвесторам «Мотор Сич» было запрещено управлять своим активом, а физическим лицам из их числа — появляться на территории Украины.

А 11 марта вновь на заседании СНБО с участием Владимира Зеленского было принято решение о национализации предприятия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:28 В стране и мире
Суд в Киеве арестовал 100% акций «Мотор Сич»
10:14 В стране и мире
Иностранцы больше не смогут владеть земельными участками в Крыму
08:45 В стране и мире
Видео
Извержение проснувшегося спустя 6000 лет вулкана в Исландии сняли с высоты
07:35 Спорт
Российский гроссмейстер Непомнящий обыграл действующего чемпиона мира Карлсена в полуфинале Magnus Carlsen Invitational
05:17 В стране и мире
Американцы извинились за заявления правительства в адрес России
Популярное
Популярное
Видео
Байден упал во время подъема по трапу президентского самолета: видео
Черные дыры оказались не черными и не дырами
Видео
Концерт на глубине: экипаж субмарины Черноморского флота исполнил песню «Усталая подлодка»
Видео
«Шутки кончились»: космонавт Корниенко поделился своими эмоциями от выхода в открытый космос
Видео
«Будьте здоровы»: Путин ответил на слова Байдена
Видео
Огненный вихрь: кадры боевых стрельб из С-400 и ЗРК «Бук» в Бурятии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.