Ювелирная работа: как загружают в шахту баллистическую ракету «Ярс»

Секретность - самое главное требование наряду с осторожностью и безопасностью при перевозке межконтинентальной баллистической ракеты. Путь до точки установки неблизкий, скорость не должна превышать 40 километров в час. При передвижении колонны даже теоретически нельзя допустить никакой нештатной ситуации.

Ракета перевозится в специальном контейнере, аналогичном мобильным комплексам «Ярс». Самая главная разница в том, что сейчас ее везет не стандартное восьмиосное шасси, с которого, собственно, и производится пуск, а специальный тягач-погрузчик.

Внешне этот контейнер совсем не похож на знакомые каждому, кто смотрел Парад Победы на Красной площади, подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс», когда на брусчатку перед Кремлем выезжают эти исполины. Но главное не то, что снаружи, а то - как внутри чувствует себя ракета.

В агрегате обеспечивается не только система амортизации для того, чтобы перевозить изделие по любой пересеченной местности. На постоянном устойчивом уровне поддерживается даже температура и влажность, то есть внутри контейнера ракета уже практически как в шахте, в предстартовом положении.

На точке установки ракеты режим секретности возрастает до «максимального». На этой закрытой территории даже объективы камер должны смотреть только в определенном ракурсе. Очередной полк Козельской дивизии РВСН перевооружается с ракет «Стилет» на современные «Ярсы». Пусковые шахты прошли глубокую реконструкцию, подведены новые коммуникации, обновлено не только оборудование, но и система подготовки расчетов.

При всех габаритах этой ракеты отклонения при загрузке в шахту не должны превышать всего несколько миллиметров. Поэтому самое главное в этом процессе не скорость, а максимальная точность в работе расчета.

От ювелирной точности при установке изделия в дальнейшем будет зависеть не только ее стопроцентная боеготовность. На этой пусковой установке постоянно будут нести дежурство и отрабатывать различные вводные, боевые расчеты. Так что даже в тренировочном режиме все системы должны реагировать правильно и безотказно.

«Ярс» - самое грозное и одновременно самое мирное оружие России. Ядерный щит здесь символизирует «крышка», или военным языком - защитное устройство шахты. Скоро она закроется, чтобы хранить тот самый ядерный меч - новую ракету «Ярс» шахтного базирования, которую эти офицеры надеются никогда не запустить по тревоге.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов