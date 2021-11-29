В Козельском ракетном соединении провели загрузку МБР «Ярс»

В Козельском ракетном соединении в Калужской области провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ). Ракета устанавливается в ШПУ с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.

Козельское ракетное соединение в Калужской области - первое, которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.

Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха.

Выполнение запланированных на 2021 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения до и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания.

Материал подготовили: Алексей Курильченко и Николай Баранов