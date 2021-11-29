Россиян предупредили о штрафах за мусор в коридоре

Россиянам, оставляющим мусор в коридоре, могут грозить внушительные штрафы, в частности, за нарушение санитарных норм или правил пожарной безопасности. Об этом в беседе с РИА Недвижимость рассказал член совета адвокатской палаты Воронежской области Игорь Татарович.

Он напомнил, что штраф за не выброшенные строительные материалы составляет от одной до двух тысяч рублей. Если жилец выбрасывает еще и легковоспламеняющиеся предметы, то он может получить штраф от двух до трех тысяч рублей. Таким образом, в общей сложности расходы могут достигать пяти тысяч рублей.

Если соседи не собираются убирать мусор, то жильцы вправе обратиться в управляющую компанию или ТСЖ - организацией будут зарегистрированы нарушения, с нарушителем порядка будет проведена беседа.

Татарович заметил, что в случае игнорирования требований следует обратиться в региональный Роспотребнадзор с заявлением, указав номер квартиры и как часто происходят нарушения. К документу нужно прикрепить доказательства в виде фотографий и видеоматериалов. Также есть возможность обратиться в пожарную инспекцию.

«Даже если строительный мусор уберут после заявления в Роспотребнадзор или пожарную инспекцию, но доказательств нарушения чистоты и захламления будет достаточно, то виновных оштрафуют на основании предоставленных материалов», - рассказал юрист.

Если жильцы оставляют пакеты с мусором возле своей квартиры, то ответственность за это подобна наказанию за строительный мусор на лестничной клетке.

Ранее юрист Артем Кирьянов объяснил в беседе со «Звездой», когда может грозить штраф за курение на балконе.