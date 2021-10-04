Юрист объяснил, когда может грозить штраф за курение на балконе

Получение штрафа за курение на балконе в России - это редкий случай, однако в некоторых ситуациях вредная привычка может привести к серьезным санкциям. Об этом «Звезде» рассказал юрист Артем Кирьянов.

«Я бы сказал, что это редкий случай. У нас скорее нет применительной практики, чем она есть, потому что и люди, скажем так, с пониманием реагируют, и сами органы не очень-то хотят этим заниматься. Я думаю, что эта мера скорее демонстративно-разъяснительная, чем всерьез работающая», - рассказал он.

При этом, по словам эксперта, если брошенный с балкона бычок на кого-то попал или послужил причиной пожара, тогда могут последовать серьезные санкции.

«Если есть неумышленный поджог, то, конечно, это другой вопрос», - заявил эксперт.

Ранее юрист Евгений Иванов отмечал, что, согласно федеральному закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма», курение находится под запретом в помещениях общего пользования жилых домов. За нарушение полагается штраф до 1 500 рублей.