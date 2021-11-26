Мурашко: при ревакцинации «Спутником Лайт» после «Спутника V» уровень защиты составляет 92%

В случае если после прививки вакциной «Спутник V» повторная вакцинация будет производиться препаратом «Спутник Лайт», такая комбинация создаст лучшую защиту против коронавируса на уровне более 92%. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«При ревакцинации "Спутником Лайт" такая комбинация показывает наиболее хорошие результаты защиты протективной, больше 92%», - отметил Мурашко на заседании Российско-Венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Такие результаты показал анализ данных из регистра вакцинированных.

Министр внешнеторговых связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании межправительственной комиссии также выразил надежду, что «Спутник Лайт» будет одобрен для использования в Венгрии.

«Спутник V» был зарегистрирован в Венгрии 21 января этого года. Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое признало российскую вакцину.