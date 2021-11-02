Переброска сил на сотни километров: самарские миротворцы готовятся к учениям стран ОДКБ «Нерушимое братство - 2021»

Миротворцы из Самарской области начали переброску сил в Татарстан, где пройдут совместные учения стран ОДКБ «Нерушимое братство - 2021». Военнослужащие погрузили технику на железнодорожные платформы и подготовили ее к отправке.

Им предстоит совершить марш более 400 километров до Казани, а уже оттуда своим ходом на полигоны. Также в учениях от российской стороны будут задействованы силы и средства подразделений связи, специального назначения, радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты и военной полиции.

Маневры пройдут под общим руководством командующего Центральным военным округом Александра Лапина с 8 по 12 ноября.

Ранее российские спецназовцы совместно с представителями спецподразделений из стран ОДКБ уничтожили условных террористов в рамках учений, состоявшихся на высокогорном полигоне в Таджикистане.