Армия Тактический десант ОДКБ разгромил колонну «террористов» в горах Таджикистана Андрей Аркадьев Артиллерия подавила их основные огневые точки, а довершили разгром ударные вертолеты Ми-24 и штурмовики Су-25. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российские спецназовцы совместно с подразделениями ОДКБ уничтожили условных террористов на высокогорном полигоне в Таджикистане. Масштабные маневры стали ответом на обострение ситуации в Афганистане. Замысел бандформирований удалось сорвать благодаря широкому применению новейших средств связи и разведки. Тактический десант в первом эшелоне нанес упреждающий удар по прорвавшейся колонне боевиков. Артиллерия подавила их основные огневые точки, а довершили разгром ударные вертолеты Ми-24 и штурмовики Су-25. Успех операции обеспечили слаженные действия подразделений России, Таджикистана, Белоруссии и Казахстана. Стоит отметить, что эти учения освещали почти полторы сотни журналистов из 13 стран, в том числе из Германии, Китая, США и Японии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика