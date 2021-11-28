В Киргизии задержаны трое подозреваемых в подготовке госпереворта кандидатов в депутаты

В Киргизии трое кандидатов в депутаты, которых спецслужбы подозревают в подготовке к насильственному захвату власти, задержаны. Об этом в воскресенье сообщил секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов.

«Сообщения о том, что они задержаны, соответствуют действительности, сейчас проводится следствие по этому факту», - цитирует ТАСС Иманкулова.

Напомним, что попытка госпереворота в Киргизии произошла 26 ноября, в пятницу. Тогда сотрудники национальных спецслужб получили информацию о подготовке группы лиц к насильственному захвату власти после парламентских выборов и успешно его предотвратили.



Для исполнения своих планов участники группы организовали около тысячи агрессивно настроенных мужчин. В итоге правоохранители задержали 15 человек.