В Киргизии предотвратили попытку госпереворота
Для исполнения своих планов участники группы организовали около тысячи агрессивно настроенных мужчин.
© Фото: Табылды Кадырбеков, РИА Новости
В Киргизии предотвратили попытку насильственного госпереворота. Сотрудники национальных спецслужб получили информацию о подготовке группы лиц к насильственному захвату власти после парламентских выборов и успешно его предотвратили.
Сообщается, что в состав организованной группы входили депутаты и бывшие высокопоставленные государственные чиновники. В их планы входили массовые акции протеста и провокации силовиков. Об этом сообщает портал АКИpress.
Для исполнения своих планов участники группы организовали около тысячи агрессивно настроенных мужчин. В итоге правоохранители задержали 15 человек.