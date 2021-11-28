В Хабаровске при пожаре в гостинице эвакуировались 40 человек

В результате пожара в гостинице Хабаровска 40 человек эвакуировались самостоятельно, двоих спасли сотрудники МЧС. Об этом сообщили в региональном МЧС РФ.

«Установлено, что загорание произошло в парилке сауны на первом этаже. Самостоятельно вышли по лестничным маршам 40 человек, спасено с помощью спасустройств 2 человека», - говорится в сообщении.

Возгорание устранили на площади 10 квадратных метров. Пострадавших нет.



Ранее на Волгоградском проспекте в Москве произошел пожар в одном из хостелов. К месту возгорания было запрошено 10 машин скорой помощи.